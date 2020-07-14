Почти 300 сбросов воды произвели белорусские спасатели на тушении лесных пожаров в Турции

Авиаторы МЧС Беларуси продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции.





«Два борта Ми-8 с площадок Мармарис и Чанаккале Турецкой республики уже совершили 70 полетов и произвели 298 сбросов воды», – проинформировали в пресс-службе МЧС. Общий налет составляет уже более 103 часов.

Кроме этого, осуществлена доставка 40 турецких спасателей к местам ликвидации пожаров. Летный и технический составы МЧС Беларуси пробудут в Турции до октября, отметили в ведомстве.

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В МЧС также отметили, что в Беларуси в этом году выполнено уже 207 полетов, в ходе которых обнаружено 140 пожаров.