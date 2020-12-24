Точная цифра – 29 935. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 2 963 688 случаев коронавируса, пишет РИА Новости.
При этом за прошедшие сутки в России зафиксировали не только максимальное количество новых случаев заражения, но и наибольшее количество смертей от COVID-19. Коронавирус унес жизни 635 человек. За весь период распространения инфекции в России скончались 53 096 граждан.
Что касается выздоровевших от COVID-19 пациентов, за последние сутки в России выписали 26 890 человек. А за весь период – 2 370 857.
Фото: РИА Новости
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Почти 30 тысяч: в России выявили рекордное количество случаев COVID-19 за сутки
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