Почти три тысячи фермерских хозяйств в стране занимаются производством сельскохозяйственной продукции

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств в Беларуси ежегодно растет, сейчас их свыше трех тысяч. Из них 2790 занимаются производством сельскохозяйственной продукции, рассказала начальник управления государственной собственности Минсельхозпрода Елена Цыкунова.





– В прошлом году фермерские хозяйства, в которых насчитывалось около 8800 работников, произвели продукции на сумму 556 миллионов рублей. Для сравнения, в 2016 году в республике действовало около 2500 фермерских хозяйств, в них трудоустроено 7500 человек. Удельный вес в общем объеме продукции сельскохозяйственных организаций всех категорий тогда составлял 1,9 процента. В 2019 году этот показатель достиг 2,7 процента. В пользовании КФХ находится 150 тысяч гектаров пахотных земель, – добавила Елена Цыкунова.

На государственном уровне продолжается работа по поддержке и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств. В том числе фермеры наравне с крупнотоварными сельхозпроизводителями участвуют во всех мероприятиях Государственной программы развития аграрного бизнеса. В прошлом году благодаря ее реализации КФХ оказали поддержку на 2,200 тысяч рублей. В этом году объем помощи увеличился вдвое – фермерам профинансируют работы по посадке плодово-ягодных культур, развитию племенного дела и первичному обустройству хозяйств на 4,500 тысяч рублей.