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Почти 23 тонны опасных отходов вывезли за рубеж на утилизацию в 2021 году

Об этом сообщила на пресс-конференции Александра Баева – руководитель экологической инициативы «Создание механизма экологически безопасного обезвреживания опасных отходов, содержащих стойкие органические загрязнители» по итогам ее реализации. Она воплощалась в жизнь в рамках проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемого ЕС и реализуемого Программой развития ООН в Беларуси в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Фото инициативы

Отправленные за границу опасные отходы – это выведенные из эксплуатации старые силовые конденсаторы, которые хранились на предприятиях еще с советских времен. Они утилизированы на спецзаводе экологически безопасным способом. В результате в Беларуси ликвидированы еще пять объектов временного хранения, расположенных на территории организаций-владельцев таких отходов в Гомельской и Гродненской областях: ОАО «Речицадрев», ГП «Беларусьнефть-Промсервис», ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод», ОАО «Белкард», ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры».

Эксперт проекта международной технической помощи «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6» Ольга Волкова сообщила: в нашей стране 509 организаций-собственников оборудования (конденсаторов и трансформаторов), содержащего полихлорированные бифенилы  (ПХБ), общий вес которого 3 тысячи тонн. Правда, 1300 тонн уже выведено из эксплуатации.

Опасные отходы, относящиеся к стойким органическим загрязнителям (СОЗ), – серьезная угроза для человека и экологии. Эти химические вещества высокотоксичны, склонны к накапливанию в объектах окружающей среды и живых организмах. Даже в чрезвычайно малых концентрациях СОЗ негативно влияют на здоровье людей и природу.

Как рассказала консультант управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Чичко, Беларусь с 2004 года стала стороной Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и последовательно выполняет взятые на себя обязательства. Правительство вывело СОЗ в отдельный вид опасных отходов и жестко контролирует обращением с этими веществами, предотвращая возможность их возврата в хозяйственный оборот. Кроме ПХБ-оборудования к опасным отходам относятся непригодные пестициды.

В рамках Стокгольмской конвенции Беларусь приняла обязательства до 2025 года завершить эксплуатацию всего оборудования, содержащего ПХБ, а до 2028-го территория нашей страны должна быть полностью очищена от него. 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды реализуется проект международной технической помощи «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6». В его рамках предусматривается экологически безопасное уничтожение 2370 тонн ПХБ-содержащих отходов и 1900 тонн непригодных пестицидов. 
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