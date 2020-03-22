Почти 16 тысяч детей родилось в прошлом году в Минске

На 100 девочек в столице рождаются 108 мальчиков, передает Минск-Новости.

15,9 тысяч детей родилось в Минске в 2019 году. Среди них 250 двоен и 8 троен.

Также в Главном статистическом управлении города Минска полчеркнули, что на 100 девочек родились 108 мальчиков. Отмечается, что в зарегистрированном браке появились на свет 90,1 % детей. Для сравнения: в 2010 году их было 86,8 %.

Первенцы — это 43,7 % всех рождений, 39,7 % малышей появились в семьях вторыми, 16,6 % — третьими и более.

Средний возраст матери при рождении первого ребенка увеличился с 26,4 года в 2010-м до 28,9 года в 2019-м. При рождении второго и последующих детей он составил 32,8 года.