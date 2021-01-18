В Гомельской области в прошлом году заготовили 119,2 тыс. т вторичного сырья. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС облисполкома Дмитрия Рутковского.
Отходов бумаги и картона в Гомельской области заготовили 50,4 тыс. т, стекла – 35,7, полимерных отходов – более 18, изношенных шин – 7,5, отработанных масел – 2,9, отходов электрического и электронного оборудования – 4,5 тыс. т.
– В целом доведенное задание по сбору и заготовке ВМР в 2020 году в Гомельской области выполнено в полном объеме. Тем не менее ряд районов не достигли уровня прошлого года как в целом по сбору ВМР, так и по отдельным видам, – сказал Дмитрий Рутковский.
А вот Ветковскому, Добрушскому, Ельскому, Житковичскому, Наровлянскому, Рогачевскому, Светлогорскому и Хойникскому районам стоит активизировать работу по заготовке вторсырья.
Госзаказ по сдаче ВМР в 2020 году Гомельская область выполнила на 106,2%.
Дмитрий Рутковский подчеркнул, что готовится решение о задачах на 2021 год.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
370
Почти 120 тыс. т вторсырья заготовили в Гомельской области в 2020 году
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter