Почти 1,5 тысячи рецептов доставили волонтеры БРСМ пожилым минчанам

, — рассказалОн напомнил, что территориальные комитеты столицы ежедневно связываются с поликлиниками своих районов, договариваются, где и когда можно забрать рецепты. Затем волонтеры, экипированные средствами защиты, забирают упакованные в персональные конверты рецепты и разносят их по указанным адресам. При их передаче ребята используют бесконтактный способ — все конверты направляются в почтовые ящики после предварительных звонков.Кроме того, при территориальных комитетах БРСМ работают более 150 молодежных" горячих линий., — отметил координатор волонтерского движения.Молодежные "горячие линии" работают ежедневно с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 18.00. Телефоны областных горячих линий: в Бресте — 8 (0162) 2-11-591, Витебске — 8 (0212) 6-62-087, Гомеле — 8 (0232) 5-63-315, Гродно — 8 (0152) 7-19-833, Могилеве — 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске — 8 (0174) 2-00-345, Слуцке — 8 (01795) 7-50-80, Молодечно — 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон "горячей линии" 8 (017) 284-85-54.