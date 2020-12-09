Работница почты незаконно собирала и распространяла личные сведения о 35 правоохранителях. Прокуратура Центрального района Минска направила уголовное дело в суд, сообщает Генпрокуратура.
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56-летней женщине инкриминировано незаконные собирание и распространение информации о частной жизни по ч. 1 ст. 179 УК.
Из материалов дела следует, что минчанка работала в одном из почтовых отделений столицы. В числе ее обязанностей было хранение служебной тайны. В конце сентября 2020 года обвиняемая, имея доступ к карточкам подписчиков ведомственного издания МВД, собрала информацию о сотрудниках милиции без их согласия. Сведения она опубликовала в Telegram.
Женщина свою вину признала, поступок объяснила влиянием различных информационных сервисов и желанием отомстить милиционерам. Недавно за совершение административного правонарушения была задержана родственница фигурантки.
К обвиняемой применена мера пресечения в виде личного поручительства.
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Почтальон распространяла данные милиционеров – дело направлено в суд
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