Почтальон распространяла данные милиционеров – дело направлено в суд

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56-летней женщине инкриминировано незаконные собирание и распространение информации о частной жизни по ч. 1 ст. 179 УК.Из материалов дела следует, что минчанка работала в одном из почтовых отделений столицы. В числе ее обязанностей было хранение служебной тайны. В конце сентября 2020 года обвиняемая, имея доступ к карточкам подписчиков ведомственного издания МВД, собрала информацию о сотрудниках милиции без их согласия. Сведения она опубликовала в Telegram.Женщина свою вину признала, поступок объяснила влиянием различных информационных сервисов и желанием отомстить милиционерам. Недавно за совершение административного правонарушения была задержана родственница фигурантки.К обвиняемой применена мера пресечения в виде личного поручительства.