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Почетный консул Беларуси в болгарском городе Пловдив Красимир Шалев вступил в должность

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости Республики Беларусь и вступлению в должность Почетного консула Беларуси в городе Пловдив Красимира Шалева прошло в Болгарии. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Софии.

«Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Болгарии Александр Лукашевич в торжественной обстановке вручил Красимиру Шалеву консульский патент и консульскую экзекватуру», - рассказали в белорусском посольстве.  

Красимир Шалев – известный болгарский бизнесмен, основатель и глава крупной строительно-инвестиционной компании «Бигла III». Он будет осуществлять свою деятельность в консульском округе, включающем территорию восьми областей Болгарии (Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково, Кырджали, Сливен и Ямбол).

На мероприятии присутствовали представители ряда политических партий, деловых кругов, сотрудничающих с Беларусью, а также аккредитованные в Софии послы ряда зарубежных государств.

По информации белорусской дипмиссии, по итогам 2020 года товарооборот с Болгарией составил 97,13 млн долларов США (76,7% к уровню 2019 года), экспорт – 54,24 млн долларов США (66,1%), импорт – 42,89 млн долларов (96,3%). Сальдо двусторонней торговли сложилось положительным для Беларуси в размере 11,35 млн долларов (в 2019 году сальдо составляло 37,53 млн долларов).

В белорусском импорте из Болгарии преобладают лекарственные средства, аккумуляторы электрические, вата, шоколад, хлеб и мучные кондитерские изделия, пищевые продукты прочие, приборы и устройства, применяемые в медицине. Основу белорусского экспорта в Болгарию составляет продукция промышленной отрасли (в том числе автомобили грузовые, части подвижного состава, части и принадлежности для автомобилей и тракторов), нефтехимического комплекса, деревообработки (плиты древесно-волокнистые, фанера клееная).

В 2020 году объем торговли услугами составил 52,5 млн долларов (217,5% в сравнении с 2019 годом), в том числе экспорт услуг из Беларуси – 48,4 млн долларов (рост в 3,3 раза), импорт услуг – 4,1 млн долларов (43,8%). Сальдо торговли услугами сложилось положительным для Беларуси в размере 44,3 млн долларов.

Объем прямых инвестиций из Болгарии в Беларусь составил 23,2 млн долларов.


Фото посольства Беларуси в Болгарии

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