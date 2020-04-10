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  2. Почетного звания «Человек года» удостоены 15 жителей Могилевщины

Почетного звания «Человек года» удостоены 15 жителей Могилевщины

Победителей ежегодного областного конкурса «Человек года» по итогам работы за 2019 год сегодня чествовали в Могилевском облисполкоме. Среди тех, кто удостоен этого почетного звания, 15 земляков. Это люди разных профессий: руководители предприятий, милиционер, инженер, доктор, педагог, спортсменка… Объединяют их целеустремленность, активность, инициативность, желание совершенствоваться в своем деле. Вручая дипломы тем, кто упорно трудится «во имя процветания своего родного края, на благо настоящего и будущего», председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц благодарил земляков: «Вы добились высоких показателей — каждый в своей сфере. Вы умеете работать на производстве, растить хлеб, воспитывать детей… Вы — передовая часть нашего общества, и огромное вам за это спасибо».

Среди жителей региона, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности, доктор Сергей Точило. Интернатуру он проходил в Могилевской областной больнице, здесь же 13 лет и работает — в отделении, где не бывает «легких» пациентов. Анестезиолог-реаниматолог, Сергей Анатольевич вместе с коллегами ежедневно спасает тех, кто находится на грани жизни и смерти. Поэтому уверен: «Моя сегодняшняя награда — это заслуга всего нашего коллектива, а в нашем отделении работает 34 доктора, плюс медперсонал – более 100 человек. И в нынешней непростой эпидемиологической ситуации мы готовы бороться за каждого пациента и, если придется – работать день и ночь».

Среди тех, кто сегодня вместе с ним получил заслуженную награду из рук губернатора, Анатолий Примачек. Посвятивший службе в органах внутренних дел 33 года, 1 апреля этого года он ушел на заслуженный отдых с должности заместителя начальника управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома. Среди лауреатов также мастер спорта Республики Беларусь международного класса по женской вольной борьбе, спортсмен-инструктор национальной команды Министерства спорта и туризма Ирина Курочкина, директор частного производственно-торгового унитарного предприятия «Стальная линия» Владимир Скоблик (в минувшем году «Стальная линия» стала победителем республиканского конкурса «Выбор года»), Вероника Винель  директор областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича в Бобруйске (его спектакли не раз становились лауреатами и победителями разных республиканских конкурсов), настоятель прихода Георгиевского храма Бобруйска Геннадий Вейго, учитель русского языка и литературы СШ № 2 Елена Силкина из Белыничей и другие.

К слову, специальная премия Могилевского облисполкома присуждается с 2000 года. Ежегодно награду получают 15 лучших представителей региона.

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Фото: САЗОНОВ Андрей
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