Почему вместо диалога с Беларусью ЕС разгоняет тему санкций

Уже который день наша страна оказывает всевозможную помощь беженцам на границе, обогревает их, кормит, лечит, обеспечивает водой, лекарствами, теплыми вещами. Президент Беларуси поручил Правительству позаботиться о людях, которые бегут в Европу из своих разрушенных стран. И белорусы помогают как могут, потому что граница ЕС для беженцев закрыта. А тех, кто пытается все же пройти через кордон, польские пограничники нещадно избивают и вышвыривают обратно. По сути, сегодня Беларусь вынуждена отвечать за то, что натворил коллективный Запад в странах Ближнего Востока, вызвав волну беженцев. Но вместо элементарной благодарности, вместо налаживания политического диалога нас стращают новыми санкциями. Сообщается, что в предстоящий понедельник Совет глав МИД стран ЕС собирается принять уже пятый пакет санкций в отношении 300 персон и фирм, которые якобы имеют отношение к миграционному кризису на границе. Это же до какой степени цинизма надо дойти, чтобы винить во всем Беларусь?

В Минске терпеть подобное не намерены и в случае введения санкций готовы обращаться в международные суды. Ранее министр иностранных дел Владимир Макей заявил журналистам:

- Беларусь готова максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны наших европейских партнеров. Введение санкций абсолютно недопустимо. Это уже давно должны были бы понять европейские политики, которые находятся у руля государств Европейского союза. Усиление санкционного давления ни к чему хорошему не приведет ни для одной, ни для другой стороны. Поэтому в случае принятия дальнейших решений со стороны Европейского союза и иных западных партнеров о введении дополнительных санкций против нашей страны, Беларусь будет вынуждена реагировать самым жестким образом.

На уточняющий вопрос, обсуждалась ли возможность перекрытия поставок газа, Владимир Макей ответил:

- Мы будем готовы пойти на любые самые жесткие и крайние меры.

По словам политического аналитика Алексея Дзерманта, вместо реального решения проблемы ЕС и США готовятся принять новый пакет санкций против нашей страны:

- К тому же начали обвинять еще и Россию, якобы она стоит за организацией потока беженцев с целью ослабить ЕС. Никаких доказательств, никаких фактов. Только домыслы и голословные обвинения. Кризис приобретает и военно-политическое измерение. Наплевав на все договоренности о предупреждении о военной активности, Польша собрала у нашей границы очень большую военную группировку.

Эксперт убежден, что в такой ситуации Беларуси и России не остается ничего иного, как действовать вместе и показывать, что ответ на подобную эскалацию будет общим.