Почему Украина демонизирует Беларусь и учения «Запад-2021»? Мнение

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Журналист напомнил, чтоПосле этого, по словам Глеба Лаврова, в украинских СМИ– заявил Глеб Лавров.Он полагает, что на такие новости нужно обратить внимание, потому что «этот момент показательный». Журналист аргументировал свою точку зрения следующим образом: