Почему Украина демонизирует Беларусь и учения «Запад-2021»? Мнение

Радикализм, а порой и экстремизм отдельных персон на нашей территории подогревается в немалой мере за счет внешнего фактора. Не секрет, что зачастую источником такого влияния, к сожалению, становится Украина. Медийный фон в нашей южной стране-соседке перестал служить дружественным связям братских народов. Очередное обострение киевские СМИ связывают с учением «Запад-2021». Но так ли это? И какого развития ждать в этой ситуации? Таким вопросом задался журналист ОНТ Глеб Лавров в рубрике «Будет дополнено».
Фото: ОНТ
Журналист напомнил, что «официальный Киев отчитался о находке в Ровенской области рядом с нашей границей, но на их стороне схрона с оружием самого террористически диверсионного вида. Гранаты, пластид, патроны и РПГ». После этого, по словам Глеба Лаврова, в украинских СМИ «завопили об угрозе со стороны Минска».
«О том, что от официального Минска никакого вреда Киеву, кроме пользы, <…> тамошние медиа, конечно, молчат. А вот о том, что «Запад-2021» на нашей территории проходит – прямо все их передовицы», – заявил Глеб Лавров.
Он полагает, что на такие новости нужно обратить внимание, потому что «этот момент показательный». Журналист аргументировал свою точку зрения следующим образом: «Украина хоть и разочаровалась в США, которые наврали, что разочаровались в своей политике постоянного во все дела вмешательства, но отмены команды демонизировать Беларусь от гегемона не поступало. Значит, мы еще и не такое от американских вассалов услышим. Из Киева, Вильнюса и так далее…»