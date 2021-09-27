Почему снижается слух и в каких случаях возникает отосклероз? Рассказывает врач

В эфире программы "Доктор Свет" на телеканале НТВ врач-отоларинголог Витуас Киселюс объяснил, как происходит снижение слуха и какая операция поможет его вернуть.
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– Бывают два варианта снижения слуха. Соответственно, причины разные. Есть звукопроводящие системы – это барабанная перепонка, слуховые косточки, а есть звуковоспринимающие – это внутреннее ухо и слуховой нерв. Проблема отосклероза затрагивает две системы, – пояснил врач.
По словам медика, отосклероз – это заболевание костной капсулы лабиринта внутреннего уха, которое приводит к поражению слуха. Это происходит путем размягчения капсулы (первая стадия) с последующим уплотнением (вторая). Этот процесс, как сказал врач, виден на КТ.
– Около 10% населения планеты имеют предрасположенность к отосклерозу, – добавил специалист.
Витуас Киселюс назвал отосклероз загадочным заболеванием и отметил, что в мире нет единого мнения, по каким причинам оно возникает.
– Лабиринт внутреннего уха защищен одной из самых плотных костей в организме, – продолжил он. – Ухудшение слуха влечет за собой рассеянность, ослабление мышления и трудности в обучении. В большинстве отосклероз выявляют у пациентов в возрасте 30–35 лет. Как правило, одно ухо обгоняет другое в плане ухудшения слуха.
Врач рассказал, что полностью восстановить пропавший слух можно с помощью хирургической операции – стапедэктомии.
– Есть важная слуховая косточка – стремечко, и она является границей между средним и внутренним ухом. Частично во время операции эта кость удаляется, заменяется на протез. Он размером меньше, чем стремечко. Высота его около 3–4 мм. Стапедэктомия делается под местной анестезией и является безболезненной, – заключил медик.
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