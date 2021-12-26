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Почему семья нигерийца и россиянки выбрала Беларусь для жизни

Самуил Эбонг Самуил родом из Нигерии, вместе с женой, россиянкой Алиной Самуил он перебрался в Беларусь пять лет назад. Сейчас семья зарегистрировалась как ремесленники, занимаются мыловарением и изготовлением кокосового масла. Кроме того, Самуил преподает детям английский язык. 

Фото из архива семьи Самуил

Мы поженились в Нигерии и затем переехали в деревню Новка Витебского района, - вспоминает глава семьи. - Прежде в Беларуси я не был и знал о ней очень мало. Жена побывала у подруги и ей очень понравился Витебск, а я до переезда сюда в целом не подозревал, как здесь красиво. Но сейчас считаю ее лучшей страной в мире. Мы живем в деревне и здесь очень чисто, благоприятная окружающая среда, нет никакого промышленного загрязнения. Сажаем огород, выращиваем овощи: обязательно картошку, морковку, свеклу, лук… 

В Нигерии Самуил работал в сельском хозяйстве, занимался пчелами, выращивал улиток и рыбу.  В планах у семьи в будущем вернуться к этим занятиям на новой родине.

У нас здесь родились детки – Емиме четыре года, а Давиду – полтора, - поделился нигериец. - Мне нравится, как здесь все организовано. По вкусу пришлась еда, одна из самых вкусных в мире, к примеру,  очень качественные сосиски и колбаса.

Люди здесь очень честные. Однажды я потерял мобильный телефон, но сосед его принес. Люди относятся очень доброжелательно, не чувствую никакого напряжения. Наоборот, очень счастлив.
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