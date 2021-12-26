Почему семья нигерийца и россиянки выбрала Беларусь для жизни

Фото из архива семьи Самуил

- вспоминает глава семьи. -В Нигерии Самуил работал в сельском хозяйстве, занимался пчелами, выращивал улиток и рыбу. В планах у семьи в будущем вернуться к этим занятиям на новой родине.- поделился нигериец. -Люди здесь очень честные. Однажды я потерял мобильный телефон, но сосед его принес. Люди относятся очень доброжелательно, не чувствую никакого напряжения. Наоборот, очень счастлив.