Чем старше становится человек, тем труднее ему сохранить красивую фигуру и сбросить лишние килограммы. Те методы, которые помогали раньше, перестают работать, а многие, наоборот, приводят к увеличению веса. Причина кроется в том, что после 30 лет нарушается обмен веществ. Об этом во время программы "О самом главном" сказала врач Татьяна Шаповаленко.
По мнению врача-диетолога Евгения Арзамасцева, существуют две основные причины набора веса после 40 лет:
– Избыточный вес может формироваться по нескольким причинам. В ряде основных – метаболизм, который замедляется с каждым годом. Дело в том, что в молодом возрасте, в 20–25 лет, мы имеем достаточно хороший запас мышечной ткани, в которой находится большое количество активных волокон. Они сжигают то лишнее, что мы съедаем в молодом возрасте. Где-то к 40–45 годам наш метаболизм замедляется, потому что активные мышечные волокна начинают сужаться. Кроме того, меняется наш образ жизни. Если в 20 лет мы активны, занимаемся спортом, много двигаемся, то с возрастом делаем это в меньшей степени.
Фото: pixabay.com
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Почему происходит набор веса после 40 лет? Диетолог назвал основные причины
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