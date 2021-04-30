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Почему после приема пищи появляется усталость и как увеличить жизненную энергию? Рассказала нутрициолог

Многие люди, даже в молодом возрасте, после приема пищи могут ощущать усталость и упадок сил. Нутрициолог Ксения Черная отметила, что наш организм действительно тратит много энергии на переваривание пищи. Поэтому в каждый прием пищи она советует включать макронутриенты (белки, жиры и углеводы). 


О взаимосвязи питания и уровня энергии эксперт рассказала в своем YouTube-канале.

– Многие люди живут с синдромом хронической усталости. Я считаю, что это напрямую связано с дисбалансом и смещением рациона в сторону углеводного питания. Организм не получает достаточное количество витаминов и минералов. Уровень энергии зависит от количества и качества калорий,  – обозначила она. 

Прежде всего специалист не рекомендует злоупотреблять пшеничными макаронными изделиями. По ее словам, они довольно калорийны и дают лишь всплеск быстрой энергии. В рационе могут быть макароны из бобовых –они содержат много белка.

– Основной источник энергии в организме  – это жиры. 80% нашей энергии хранится в запасах жировой ткани. Касаемо быстрых углеводов  – они хороши при занятиях спортом. В любом случае я призываю соблюдать баланс БЖУ,  – дала совет она.

Нутрициолог также опровергла тот факт, что шоколад влияет на скорость работы мозга.

– Многие просто кладут перед собой плитку шоколада и «растягивают удовольствие» в надежде, что их мозг станет работать быстрее. Но это лишь эффект в моменте. Уже примерно через 40 минут упадет уровень глюкозы, – отметила она.  

Она призывает отказаться от сладких перекусов: это сбивает углеводно-жировой обмен и организм постоянно требует быстрые углеводы. Так и формируется тяга к сладкому. 

– Если у человека сбалансированный рацион БЖУ, то полученной энергии от одного приема пищи должно хватать на 4–5 часов. При таком подходе не будет необходимости в постоянных перекусах, – отметила она. 

Нутрициолог советует в каждый прием пищи добавлять овощи и зелень, в которых содержится клетчатка. Такое питание дает длительное чувство насыщения. 

– При переедании, конечно же, есть чувство сытости. Но есть ощущение, что ты больше ни на что не способен. Организм занят перевариванием такого количества пищи, – заключила Ксения Черная. 

Фото: pixabay.com
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