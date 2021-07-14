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Почему пенсионеры штурмовали парламент и при чем тут министр внутренних дел: что происходило сегодня в Киеве

Сегодня в украинской столице было жарко во всех смыслах этого слова: военные пенсионеры штурмовали здание Верховной рады, а потом стали перекрывать улицы. Официально дело в пенсиях, но некоторые источники связывают протест с уходом министра внутренних дел в отставку. Редакция sb.by –  деталях произошедшего.

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Сегодня (14 июля) утром в Киеве стартовала Всеукраинская массовая акция протеста ветеранов всех силовых структур. Они требовали перерасчета пенсий и встречи с председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым. По данным разных источников, в акции участвовали от нескольких сотен до тысячи человек из разных регионов страны. Параллельно с этим у здания парламента шел митинг протестующих против цифровых паспортов.




Агентство «Укринформ» писало, что участники акции пенсионеров в какой-то момент прорвали ограждение, пытаясь попасть в здание парламента. Между ними и правоохранителями завязалась потасовка. УНН сообщало, что «в ход пошел слезоточивый газ». «Известия» информировали: митингующие перекрывали несколько улиц, что повлекло за собой пробки в Киеве.



Митинг у Верховной рады завершился мирно: в полиции сообщили, что задержанных и пострадавших на нем нет.

Некоторые источники связывают протест военных пенсионеров с тем, что министр внутренних дел страны Арсен Аваков подал в отставку после более 7 лет в должности. Верховная рада еще должна утвердить это. Впрочем, Евгения Кравчук, заместитель председателя парламентской фракции «Слуга народа», составляющей большинство,  уже заявила, что фракция проголосует за отставку Авакова. «Это заявление по собственному желанию – было бы странно не поддержать», приводит ее слова УНН. 

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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале предположил, что отставка Авакова может привести к досрочным выборам президента Украины. Причина, по его словам, в том, что «Зеленский не сможет противостоять своим противникам, увеличивающимся, как снежный ком, каждый день». В частности, Кива полагает, что отставка Авакова дает шанс «переворота власти» для экс-главы государства Петра Порошенко.

Однако есть и противоположное мнение. Директор Харьковского института социальных исследований Денис Кобзин в интервью «Настоящему Времени» высказал мысль, что отставка Авакова «открывает путь для Зеленского» на второй президентский срок. Кобзин заявил: «Очевидно, что в офисе президента Зеленского сейчас есть такие же опасения, что второй срок может не состояться при наличии такого серьезного игрока, как Аваков, во главе такого огромного института, как МВД». 

Сам Аваков комментариев касательно политики Украины после подачи заявления об отставке не давал.

Фото: Укринформ, Униан
Видео: 24 канал, Ukrinform TV
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