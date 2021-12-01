"Почему они не заберут у меня этот инструмент?" Лукашенко ответил на обвинения Запада по вопросу беженцев

Среди беженцев на белорусско-польской границе несколько сотен детей и женщин, нужно открыть для них гуманитарный коридор в страны ЕС. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.
"Мы же изучили каждую семью, каждого человека, ребенка и женщину. Там около двухсот детей и столько же женщин. Остальные – мужики. Заберите их к себе (в страны ЕС. – Прим. БЕЛТА), там хорошие семьи, продвинутые, образованные в подавляющем своем большинстве, нормальные люди", – сказал Александр Лукашенко.
Президент призвал ЕС открыть гуманитарный коридор.
"Ну что такое около двух тысяч (приблизительное количество беженцев в лагере на границе с Польшей. – Прим. БЕЛТА)? Их же вон через Средиземное море, Балканы только, по-моему, в прошлом году, в этом году около 30 тыс. попало (в Европу. – Прим. БЕЛТА). Ну что такое полторы-две тысячи? Ничего!" – отметил Глава государства.
Комментируя обвинения Запада о якобы использовании белорусскими властями мигрантов для достижения политических целей, Александр Лукашенко посоветовал западным странам "забрать этот инструмент".
"Вот они видят, что в руках Лукашенко некий инструмент… Поляки там, американцы прежде всего и так далее. Но элементарно забрать из рук Лукашенко этот инструмент – и весь вопрос решится. Ну логично? Ну почему они не заберут у меня этот инструмент? Откройте гуманитарный коридор", – подчеркнул белорусский лидер.
Фото: БЕЛТА