Почему диеты не работают? Экспертное мнение по наболевшему вопросу

Елена Хардина, фитнес-тренер, консультант по питанию, детокс-специалист, утверждает: «Если бы диета работала, то она бы была одна».

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Елена Хардина

фото из личного архива

Скажу честно, что собрала в копилку своего опыта множество интернетных диет. И мое состояние лишь ухудшалось (не только внешне, но и внутренне).

Ведь каждый срыв, каждый провал отдалял меня от достижения результата. И каким же было мое сопротивление начинать сначала и снова что-то пробовать! Да, максимально сильным. Лишь моя целеустремленность и желание разобраться в теме вели меня к новым подходам к себе.

Давайте разберемся в понятиях.

Диета – это список правил употребления еды, ограниченный по срокам и направленный на скорейшее выздоровление человека. Заметьте: выздоровление человека.

Это и есть ключевой момент. Вот только кто-то заметил, что при таких диетах человек теряет килограммы (лишние или нелишние – это уже неважно).

Вы просто вспомните себя в состоянии болезни… мне кажется, данный эффект частенько встречается у людей, находящихся на лечении.

Что хорошо для больного, будет ли хорошо для здорового? Вопрос риторический.

Моя позиция в этом вопросе такова: для здорового человека важно сБАЛАНСированное питание. Ведь каждая диета подразумевает разного рода ограничения, другими словами – нарушения баланса в поступлении питательных веществ. Что и приводит к краткосрочным результатам, а еще к тому, что тема питания начинает вызывать болевые ощущения внутри и разного рода ассоциации с ограничениями и отказом от вкусняшек.



