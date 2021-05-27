В Плещеницкое водохранилище выпустили 300 килограммов рыбы

В прошлом году Плещеницкое водохранилище зарыбляли щукой, белым амуром и карасем. На этот раз настал черед 100 килограммов карася и 200 килограммов карпа. Зарыбление проводят в соответствии с биологическим обоснованием. Оно проходит государственную экспертизу.Средства на благое дело выделяются из взносов членов общественной организации. Директор Борисовской РОС РГОО «БООР» Виталий Микуленок отметил, что в Борисовском районе нет водоемов такого масштаба, как Плещеницкое водохранилище, поэтому зарыбление и проводят в соседнем. Приезжают под Плещеницы и борисовские рыбаки. Особенно те, кто интересуется карпом и карасем.Старший госинспектор Минской областной инспекции охраны животного и растительного мира Алексей Дубаневич вместе с коллегой Игорем Ханюковым остались на берегу, когда участники зарыбления уже уезжали.й, – пояснил представитель Госинспекции.Примерно десять дней назад госинспекторы задержали здесь нарушителей со 150-метровой сетью.Зарыбление социально значимых водоемов фонда запаса рыболовных угодий РГОО «БООР» проводит ежегодно. С 2014 по 2020 год в соответствии с разработанными биологическими обоснованиями зарыбили 92 водоема. К примеру, пополнилась ихтиофауна на Вилейском и Заславском, Чигиринском и Солигорском водохранилищах, Лепельском озере. Выпускали молодняк в Припять и Днепр... Владимир Козловский назвал цифру: в эти водоемы вселили почти 900 тысяч штук или свыше 235 тонн различных видов рыб.