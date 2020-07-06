В пятницу, 10 июля, в 11:00 в Доме радио (Минск, ул. Красная, 4) пройдет торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов IX Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі", сообщается на официальном сайте Белтелерадиокомпании.
Фото: pixabay.com
В этом году популярный проект Первого национального канала Белорусского радио был приурочен к 75-летию Великой Победы. Всего в адрес организаторов конкурса поступило около 400 заявок, в финал прошли 157 конкурсантов – 124 сольных исполнителя и 33 коллектива. Финальный тур творческого состязания проходил в видеоформате. Решением профессионального жюри во главе с председателем народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным были выбраны самые яркие, искренние и талантливые выступления участников проекта, и 10 июля в торжественной обстановке новоявленные звездочки получат заслуженные призы.
– В церемонии награждения традиционно примут участие члены жюри, которые выступят с напутственными словами и пожеланиями молодым талантам, – рассказывает автор и руководитель проекта "Маладыя таленты Беларусі" Татьяна Якушева. – Помимо вручения дипломов на мероприятии запланированы выступления обладателей Гран-при и лауреатов первой степени.
Список призеров и обладателей специальных дипломов конкурса размещен на сайте www.radio1.by и в Telegram-канале Первого национального t.me/belradio_1.
К слову, в разные годы лауреатами и призерами популярного радиоконкурса становились Алена Ланская, Юрий Демидович, Роман Волознев, Диана Громова, Кирилл Ермаков, Лидия Заблоцкая, Надежда Мисякова, Хелена Мерааи и другие. По итогам конкурса прошлого года 27 лауреатов удостоены стипендий и премий специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.
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Победителей радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" наградят 10 июля в Минске
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