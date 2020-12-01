Победителей конкурса "Волонтер года" наградят в Минске 4 декабря

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БЕЛТА

, – рассказала Александра Гончарова.В связи с эпидобстановкой при проведении мероприятий будут соблюдены все необходимые санитарно-гигиенические меры, в том числе масочный режим., – добавила секретарь ЦК БРСМ.Традиционно во время церемонии БРСМ и БРПО дадут старт республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество".Молодежный проект "Волонтер года – 2020" был реализован с 1 октября по 20 ноября в три этапа: районный, областной и республиканский. Его участниками стали волонтеры в различных возрастных категориях: учащаяся, студенческая, работающая молодежь и волонтерские отряды общественных объединений и организаций. Накануне оргкомитет подвел итоги и определил победителей конкурса среди 88 индивидуальных и коллективных работ в следующих номинациях: "Личный вклад", "Лучший волонтерский отряд", "Лучшая обучающая программа для волонтеров", "Лучший имиджевый плакат" и "Лучшая волонтерская группа в социальной сети".Ежегодный республиканский конкурс "Волонтер года – Доброе сердце" был инициирован в 2013 году и с тех пор проходил под эгидой БРСМ для участников движения "Доброе сердце". Вместе с тем уже второй год подряд проект объединяет по всей стране сотни белорусских волонтеров и волонтерских отрядов из разных добровольческих объединений.Целью проекта является популяризация и развитие в Беларуси волонтерского движения, выявление и поощрение его лидеров, осуществляющих общественную и социально значимую деятельность. Его организатором выступает БРСМ совместно с Министерством образования, Республиканским волонтерским центром при поддержке областных и Минского городского исполнительных комитетов, общественных организаций и объединений.