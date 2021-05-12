Конкурс инновационных и стартап-проектов Belarus ICT Start-up Award пройдет в рамках XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2021, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский городской технопарк.
Этот конкурс – уже 4-й, планируется, что он станет ежегодным событием форума. Организатором выступает Минский городской технопарк при поддержке Государственного комитета по науке и технологиям.
– Belarus ICT Start-up Award позволяет предпринимателям презентовать свой проект в сфере инновационной деятельности международным экспертам, менторам, потенциальным инвесторам и бизнес-партнерам, а также целевой аудитории потенциальных пользователей. В перспективе это будет способствовать международной коллаборации и масштабированию белорусских разработок, – пояснили организаторы.
В конкурсе могут участвовать инновационные и стартап-проекты с перспективой дальнейшего масштабирования, отвечающие направлениям ТИБО-2021, компании – экспоненты выставки и иные заинтересованные. Для этого необходимо до 19 мая включительно заполнить заявочную форму на сайте конкурса ict.mgtp.by. После заочного отбора проектов авторы 20 лучших попадут в финал, который пройдет 3 июня в рамках форума ТИБО-2021.
Номинации конкурса в 2021 году: "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный стартап-проект". Выберут и обладателя Гран-при. Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными призами от организатора и партнеров конкурса.
XXVII Международный ИКТ-форум ТИБО-2021 пройдет в Минске с 1 по 4 июня и будет представлять собой масштабную экспозицию, насыщенную программу деловых мероприятий.
Фото: архив БЕЛТА
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Победителей конкурса инновационных и стартап-проектов назовут во время ТИБО-2021
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