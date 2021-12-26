Победитель шоу X-Factor Belarus Андрей Панисов едет в родную деревню Бердовка на новой машине

Накануне вечером в прямом эфире телеканала "Беларусь 1" завершился суперфинал телешоу, которого все ждали - X-Factor Belarus.

На протяжении нескольких месяцев телезрители следили за народными талантами и их звездными наставниками в эфире первой кнопки. Из 4 тысяч желающих показать свою харизму и вокал людям для участия в проекте выбрали 300 участников, до сегодняшней финальной черты дошли только трое: Анастасия Кравченко, Андрей Панисов и Никита Белько. В суперфинале каждому из конкурсантов предстояло исполнить две песни. После телезрителям дали возможность голосовать за своих кумиров. Лучше других совладать с волнением и показать мощный потенциал удалось по мнению зрителей 28-летнему Андрею Панисову из команды Ольги Бузовой. Он и выиграл шоу. Победителю вручили ключи от новенькой Geely.

Сразу после объявления результатов мы поинтересовались у Андрея, чувствовал ли он, что победит? Были ли какие-то знаки судьбы?

- У меня номер на кастинге был 721. В 27 лет я попал в шоу X-Factor Belarus. И с первого дня семерка мне везде виделась. В финальном номере у меня было семь человек на сцене. За меня болела вся гродненская область, всем огромное спасибо зрителям, которые за меня сегодня голосовали. Все сложилось. На новогодние праздники я еду в родную деревню Бердовку! Возможно, на новой машине. Меня там ждут. Мы соберёмся всей семьей и будем кушать мандаринки. И можно немного шампанского.

В этом момент в нашу беседу ворвалась Ольга Бузова с криками: “Андрей! Мы выиграли! До меня только дошло!”

Наставница и финалист тепло обнялись. Ольга дала первое напутствие Андрею:

- Но мы еще пашем! Теперь еще больше надо работать. Это только начало!

Организаторы обещают суперфиналистам шоу всестороннюю поддержку. Накануне сегодняшнего финального концерта председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт комментировал резонансные выступления конкурсантов:

- Именно такие проекты дают людям шанс заявить о себе. Поверьте, за проектом следят пристально и в Европе, и в России, мы получаем большой фидбэк и от продюсерских компаний и артистов из разных стран, им тоже интересно было посмотреть, кто у нас здесь есть, какие самородки могу появиться.

Уверены, имена всех трех участников суперфинала - Андрея Панисова, Анастасии Кравченко и Никиты Белько мы еще услышим. Поздравляем парня с космическими глазами с победой. А Беларусь 1 с блестящим завершением первого сезона шоу X-Factor Belarus.









