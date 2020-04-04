По запасам подземных вод наша страна находится в выгодном положении

По запасу подземных вод наша страна находится в выгодном положении. Такое мнение sb.by высказал начальник отдела мониторинга и государственного водного кадастра ЦНИИКИВР Владимир Корнеев.





По его словам, в Беларуси существует значительный запас подземных вод, потенциал которых достаточно высок.

— Мы не задействуем даже тот лимит, который нам дается для использования подземных вод за год. А если взять все прогнозные ресурсы, то мы пользуемся менее чем 20 процентами от возможного. Но речь, подчеркну, идет о подземных артезианских, не грунтовых водах. С грунтовыми, напротив, мы испытываем проблемы.

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