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  2. По улицам Владивостока будут ездить белорусские электробусы

По улицам Владивостока будут ездить белорусские электробусы

Об этом сегодня заявил журналистам губернатор Приморского края России Олег Кожемяко по итогам встречи с Президентом. По словам Олега Кожемяко, необходимо расширять связи на уровне знакомств руководителей предприятий, увеличивать представительство Беларуси в Приморском крае.


В Приморье живут около двух миллионов человек, регион плотно сотрудничает со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, который тоже закупает технику:

– Конкурентные условия белорусской продукции по цене и качеству гораздо лучше. Поэтому нужно больше интегрироваться. Мы наметили конкретные программы, связанные с поставкой белорусских товаров сельскохозяйственного назначения. То, что мы не выпускаем, – сыры, масло, мясо. Это важно и для школьного питания, чтобы дети ели качественные продукты.

Как сообщил губернатор Приморского края, будет расширено и представительство "Амкодора" – об этом тоже договорились. Заинтересовалась делегация Дальнего Востока минскими электробусами и автобусами нового поколения – таких в Приморье еще нет.

– Следующие закупки будем производить именно здесь: они конкурентны по цене и, конечно, качеству, – сделал вывод Олег Кожемяко.

Он рассказал, что наших строителей ждут на проектах – это жилье и социальные объекты. Лидеры стран, участвующие в ежегодном Форуме "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество", потом смогут лично оценить труд белорусских мастеров.

Олег Кожемяко считает важным продолжить работу по семеноводству, обучению специалистов в белорусских вузах по агротехнологиям. Особое внимание – патриотическому воспитанию:

– На ноябрьских каникулах отправим сюда школьные классы, чтобы в год 75-летия Великой Победы они посмотрели на Буйничское поле, Хатынь, Брестскую крепость. Для детей очень важно знать и помнить о земле, где сражались их прадеды, деды.

Кроме того, Олег Кожемяко рассказал, что в ноябре делегация белорусских производителей во главе с председателем Могилевского облисполкома, руководителем рабочей группы по развитию сотрудничества с Приморьем Леонидом Зайцем посетит дальневосточный регион. Будет выработана дорожная карта и намечены дальнейшие шаги по увеличению торгово-экономических связей на пользу жителям и Беларуси, и Приморья.

Фото: БЕЛТА
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