По статистике, в выходные растет количество ДТП. ГАИ напоминает правила безопасности

Согласно статистике, в выходные фиксируется больше ДТП. Причины их совершения – пренебрежение участниками дорожного движения общепринятыми правилами и личная безответственность граждан. Сюда относятся такие нарушения, как управление транспортным средством в нетрезвом виде, лихачество, управление транспортом без водительского удостоверения, нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов, беспечность и невнимательность пешеходов.Прежде чем начать свой путь, водитель должен обратить внимание на техническое состояние автомобиля – проверить уровень масла, давление в шинах, наличие топлива в баке и т. д., не забывать пристегнуться ремнем безопасности. Нужно заботиться о безопасной перевозке своих пассажиров.При движении на загородных трассах внимательно соблюдайте скоростной режим, дистанцию и по возможности избегайте лишних перестроений, опасных маневров, учитывая погодные условия. Будьте предельно острожными при движении на путепроводах, мостах и закруглениях дорог.Большую опасность в последнее время на дорогах Минщины представляют пешеходы и велосипедисты, которые находятся в состоянии опьянения и не обозначают себя в темное время суток световозвращающими элементами.Граждан, которые заметили пешеходов и велосипедистов в состоянии алкогольного опьянения или что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, просят сообщать об этом в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102.