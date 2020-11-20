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  2. По статистике, в выходные растет количество ДТП. ГАИ напоминает правила безопасности

По статистике, в выходные растет количество ДТП. ГАИ напоминает правила безопасности

Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать лишних перестроений и опасных маневров. Об этом сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.


Согласно статистике, в выходные фиксируется больше ДТП. Причины их совершения – пренебрежение участниками дорожного движения общепринятыми правилами и личная безответственность граждан. Сюда относятся такие нарушения, как управление транспортным средством в нетрезвом виде, лихачество, управление транспортом без водительского удостоверения, нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов, беспечность и невнимательность пешеходов. 

Прежде чем начать свой путь, водитель должен обратить внимание на техническое состояние автомобиля – проверить уровень масла, давление в шинах, наличие топлива в баке и т. д., не забывать пристегнуться ремнем безопасности. Нужно заботиться о безопасной перевозке своих пассажиров. 

При движении на загородных трассах внимательно соблюдайте скоростной режим, дистанцию и по возможности избегайте лишних перестроений, опасных маневров, учитывая погодные условия. Будьте предельно острожными при движении на путепроводах, мостах и закруглениях дорог.

Большую опасность в последнее время на дорогах Минщины представляют пешеходы и велосипедисты, которые находятся в состоянии опьянения и не обозначают себя в темное время суток световозвращающими элементами. 

Граждан, которые заметили пешеходов и велосипедистов в состоянии алкогольного опьянения или что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, просят сообщать об этом в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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