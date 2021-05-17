По некоторым столичным адресам плановое отключение горячего водоснабжения переносится с 24 мая на 7 июля, сообщает "Минск-Новости"со ссылкой на Мингорисполком.
Так, по этим адресам горячая вода будет отключена не с 24 мая, а с 7 июля 2021 г. Речь идет о домах № 38, 40, 42, 44, 44б и 46 на ул. Матусевича, а также № 11 и 15а на ул. П. Глебки.
Фото: архив БЕЛТА
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По ряду адресов в Минске плановое отключение горячей воды переносят с мая на июль
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