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  2. По решению Президента в Парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии

По решению Президента в Парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о внесении в Палату представителей Национального собрания законопроекта "О приостановлении действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". Документ подготовлен Правительством в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые ЕС и его государствами-членами в отношении Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Соглашением определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут заморожены.

Такое приостановление Беларусь осуществляет в соответствии с международным правом. Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону.

Фото из архива БЕЛТА
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