По просьбе могилевчанина его приятели взяли в кредит мобильных телефонов почти на 14 тысяч рублей

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили: мобильники были куплены этими людьми по просьбе их знакомого – 22-летнего неработающего могилевчанина. Он и уговорил каждого из них оформить кредит на свое имя, заверив, что будет исправно делать взносы. Но как только ему передали новенькие гаджеты, про обещания тут же забыл, продал телефоны, а деньги потратил на личные нужды.Обман обойдется могилевчанину (кстати, до этого неоднократно судимому – в том числе за кражу и грабеж) дорого. По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева майора милиции Игоря Кириловича, в отношении 22-летнего парня возбуждено уголовное дело.