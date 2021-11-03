По последнему слову техники: в Городской детской инфекционной больнице открылась обновленная спецлаборатория

Оборудование для проведения ПЦР, автоматическая станция выделения РНК, экспресс-аппарат для проведения анализов тяжелых реанимационных больных и другие дорогостоящие приборы экстра-класса – лаборатория Городской детской инфекционной клинической больницы Минска после реконструкции укомплектована самой современной техникой.

– Лаборатория построена по современным стандартам санитарно-эпидемиологических норм. В работе с биологическим материалом это очень важно в плане безопасности, охраны труда, – говорит главный врач учреждения Марина Соколова.

Лаборатория занимает целый этаж, ее можно обойти по кругу. Поделена на отдельные блоки: бактериологический, вирусологический и молекулярно-биологический.

– В бактериологическом отделении мы имеем возможность выделения культуры, бактерии. ПЦР – экспериментальный молекулярно-биологический метод, который применяется не только для выявления COVID-19, но и герпеса, пневмококка и многих других. В вирусологической части лаборатории применяются методы определения в крови антител, – поясняет Марина Валерьевна. – Наша лаборатория позволяет использовать все самые современные методы, существующие на сегодня, для выявления возбудителя, комбинировать их.

Реконструкция лаборатории длилась два года. Сегодня здесь трудятся 35 человек – это врачи, фельдшеры-лаборанты, младший медицинский персонал.

– Для нас это большое событие. Мы наконец вернулись в родные стены. Пока шел ремонт, находились в более стесненных условиях. Здесь теперь красота, новое оборудование и наличие всех необходимых комнат по современным требованиям. Некоторые кабинеты изменили свой облик, отдельные стены были убраны, пространство оптимизировано. Появились новые кондиционеры, микроскопы, – перечисляет врач-бактериолог, исполняющая обязанности заведующей лаборатории Людмила Зенченко.

За последнее время в больнице были отремонтированы лечебные корпуса, приведены в соответствие с современными нормами палаты – сегодня здесь только двухместные комфортабельные. Также были введены две реанимации, оснащенные современным оборудованием, появился компьютерный томограф, МРТ-оборудование. А еще был построен новый лечебный корпус.

Больница рассчитана на 604 койки. Сегодня она работает с коронавирусными больными. Ежедневно около 110–120 пациентов – взрослых и детей – обращаются в приемное отделение.

Лаборатория больницы работала и во время реконструкции, но значительно снизила свою мощность. Часть анализов распределялась по другим лабораториям города.

– Я благодарна всем людям, которые участвовали в проекте от момента его разработки, в строительстве. Мингорисполкому, который выделил на это средства, Министерству здравоохранения, которое занималось закупкой оборудования. Была проделана большая совместная работа, – сообщает Марина Соколова. – Нам, как медикам, очень важно, что мы получили оборудование, которое позволяет сделать гораздо больший спектр анализов, это во-первых. А во-вторых, сделать быстрее и качественнее. Микробный мир все время меняется, выдвигает новые требования к лабораториям. И мы должны быть к этому готовы.