По отпечаткам пальцев. Могилевские эксперты помогли установить угонщика «Ситроена»

, – рассказала. –На угнанной машине имелись последствия лихачеств: были спущены передние колеса, повреждены диски. А вот от злоумышленника, как говорится, и след простыл. Эксперты, осмотрев авто, выявили на капоте два следа рук. «», – констатировала Ирина Рачковская.Угонщик задержан. В его отношении Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.Фото: УГКСЭ по Могилевской области