Любителя покататься на чужих авто помогли установить могилевские эксперты. По словам пострадавшей хозяйки «Ситроена», свой автомобиль она оставила в одном из гаражных массивов в спальном районе Могилева. А утром узнала от знакомых, что ее машина под управлением неизвестного «катается» по городу. Женщина обратилась за помощью в милицию.
– Для выяснения обстоятельств на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Могилевского межрайонного отдела ГКСЭ, – рассказала главный специалист по работе со СМИ управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская. – Во время проведения осмотра поступила информация, что местонахождение автомобиля уже установлено: «Ситроен» стоял на парковке вблизи торгового центра на соседней улице.
На угнанной машине имелись последствия лихачеств: были спущены передние колеса, повреждены диски. А вот от злоумышленника, как говорится, и след простыл. Эксперты, осмотрев авто, выявили на капоте два следа рук. «При их проверке по автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе УГКСЭ по Могилевской области было установлено, что изъятые следы принадлежат ранее судимому 28-летнему жителю Могилева», – констатировала Ирина Рачковская.
Угонщик задержан. В его отношении Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.
Фото: УГКСЭ по Могилевской области
Опубликовано:
692
По отпечаткам пальцев. Могилевские эксперты помогли установить угонщика «Ситроена»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter