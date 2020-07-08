По новой программе «Семейный капитал» уже 3662 многодетные семьи открыли депозитные счета

По программе «Семейный капитал» 2015–2019 годов для многодетных семей открыто 81 881 депозитный счет «Семейный капитал» на сумму 818,81 млн долларов.Размер семейного капитала по данной программе назначается в размере 10 тыс. долларов для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Таким образом, обратиться за назначением семейного капитала можно по 30 июня 2020 года включительно, но не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.По программе «Семейный капитал» 2020–2024 годов для многодетных семей открыто 3662 депозитных счета «Семейный капитал» на сумму 82,395 млн рублей.В рамках данной программы размер семейного капитала составляет 22 500 рублей и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно.В Министерстве труда и социальной защиты обратили внимание на то, что обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.По состоянию на 1 июля 2020 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 17 905 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 16 828 (94%), на получение образования – 583 (3%), на получение медицинских услуг – 494 заявления (3%).Принято 16 151 решение о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.