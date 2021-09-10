По новой программе "Семейный капитал" более 21,1 тыс. многодетных семей открыли депозиты

В рамках программы "Семейный капитал" 2015–2019 годов для многодетных семей открыто 82 440 депозитных счетов на сумму $ 824,4 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $ 10 тыс. для многодетных семей, где третий или последующий ребенок появился на свет (усыновлен, удочерен) с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно было по 30 июня 2020 года включительно не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) 3-го ребенка или последующих детей.По программе 2020–2024 годов для многодетных семей открыто 21 166 депозитных счетов на сумму BYN 484,4 млн. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году размер семейного капитала составлял BYN 22,5 тыс., а с 1 января 2021 года – BYN 23 737,5.– отметили в Минтруда.Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области – 8503, следом идут Минская – 6805, Гомельская – 6383, Минск – 5666, Гродненская область – 4554, Могилевская – 4000. Меньше всего таких решений принято в Витебской области – 3890.