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  2. По новой программе "Семейный капитал" более 21,1 тыс. многодетных семей открыли депозиты

По новой программе "Семейный капитал" более 21,1 тыс. многодетных семей открыли депозиты

Для многодетных семей на 1 сентября 2021 года открыто 103 606 депозитных счетов "Семейный капитал", из которых по программе 2020–2024 годов – 21 166, передает БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.


В рамках программы "Семейный капитал" 2015–2019 годов для многодетных семей открыто 82 440 депозитных счетов на сумму $ 824,4 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы составлял $ 10 тыс. для многодетных семей, где третий или последующий ребенок появился на свет (усыновлен, удочерен) с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Обратиться за назначением семейного капитала можно было по 30 июня 2020 года включительно не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) 3-го ребенка или последующих детей.

По программе 2020–2024 годов для многодетных семей открыто 21 166 депозитных счетов на сумму BYN 484,4 млн. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году размер семейного капитала составлял BYN 22,5 тыс., а с 1 января 2021 года – BYN 23 737,5.

"На 1 сентября этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 42 182 заявления. Из них на улучшение жилищных условий – 37 211 (88,2%), на получение образования – 2250 (5,3%), на получение медицинских услуг – 2721 (6,5%). Принято 39 801 решение о досрочном распоряжении средствами семейного капитала", – отметили в Минтруда.

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области – 8503, следом идут Минская – 6805, Гомельская – 6383, Минск – 5666, Гродненская область – 4554, Могилевская – 4000. Меньше всего таких решений принято в Витебской области – 3890. 
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Фото: Андрей САЗОНОВ
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