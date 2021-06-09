По новой программе "Семейный капитал" более 17,3 тысячи многодетных семей открыли депозиты

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По программе "Семейный капитал" 2015–2019 годов для многодетных семей открыто 82 399 депозитных счетов на сумму $ 824 млн. Величина назначаемой в прошлую пятилетку суммы составляла $ 10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.По программе 2020–2024 годов для многодетных семей открыто 17 336 депозитных счетов на сумму BYN 393,7 млн. В новой пятилетке семейный капитал предусмотрен для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году его размер составлял BYN 22,5 тыс., а с 1 января 2021 года – BYN 23 737,5. Обратиться за назначением семейного капитала можно не позднее шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего ребенка или последующих детей.пояснили в ведомстве.Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области – 7461, далее расположилась Минская – 5755, Гомельская – 5597, Минск – 4694, Гродненская – 4075, Могилевская – 3554. Меньше всего таких решений принято на Витебщине (3432).