Активисты Белорусского республиканского союза молодежи Центрального района Минска отметили приближающийся праздник 9 Мая велопробегом «По местам боевой славы».
К инициативе присоединилось около 50 ребят. Маршрут велопробега включал знаковые места, рассказывает первый секретарь Центрального районного комитета БРСМ Минска Марта Янченко:
– Стартовали от мемориального комплекса в Масюковщине, далее через площадь Государственного флага направились к стеле «Минск – город-герой», где возложили цветы в честь павших воинов. Мы никогда не забудем того, что сделал для мирной жизни каждый герой. Молодежь чтит прошлое и сделает все для счастливого будущего нашей страны.
Фото предоставлены БРСМ
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По местам боевой славы. Активисты БРСМ Центрального района Минска устроили велопробег
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