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  2. По местам боевой славы. Активисты БРСМ Центрального района Минска устроили велопробег

По местам боевой славы. Активисты БРСМ Центрального района Минска устроили велопробег

Активисты Белорусского республиканского союза молодежи Центрального района Минска отметили приближающийся праздник 9 Мая велопробегом «По местам боевой славы».


К инициативе присоединилось около 50 ребят. Маршрут велопробега включал знаковые места, рассказывает первый секретарь Центрального районного комитета БРСМ Минска Марта Янченко:

– Стартовали от мемориального комплекса в Масюковщине, далее через площадь Государственного флага направились к стеле «Минск – город-герой», где возложили цветы в честь павших воинов. Мы никогда не забудем того, что сделал для мирной жизни каждый герой. Молодежь чтит прошлое и сделает все для счастливого будущего нашей страны. 





Фото предоставлены БРСМ
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