По меньшей мере шесть человек пострадали при взрыве в многоэтажном жилом доме в Испании

– говорится в Twitter-аккаунте службы экстренной помощи региона.Причины взрыва пока не называются. Происшествие произошло примерно в 7:30 по местному времени (9:30 по минскому). Согласно версии издания La Vanguardia, в квартире на последнем этаже здания мог произойти взрыв газа.