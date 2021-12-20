По меньшей мере шесть человек пострадали при взрыве в многоэтажном жилом доме в Испании

Как минимум шесть человек пострадали 20 декабря в результате взрыва, прогремевшего в многоэтажном жилом доме в испанском автономном сообществе Риоха, пишет ТАСС.
– Взрыв в [населенном пункте] Лардеро. Пожарные приступают к эвакуации из дома [людей], которые не могут покинуть [здание] по лестнице, – говорится в Twitter-аккаунте службы экстренной помощи региона.
Причины взрыва пока не называются. Происшествие произошло примерно в 7:30 по местному времени (9:30 по минскому). Согласно версии издания La Vanguardia, в квартире на последнем этаже здания мог произойти взрыв газа.