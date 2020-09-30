ЧП произошло в городе Джексонвилл (штат Флорида) вечером 29 сентября, пишет ТАСС.
Полицейских вызвали на склад компании, чтобы проверить информацию о прогремевших там выстрелах. В здании правоохранители обнаружили мужчину и женщину, у которых были огнестрельные ранения, передает CNN. Позже полиция уточнила, что женщина погибла на месте, второго пострадавшего госпитализировали. Его состояние неизвестно.
Также сообщается, что на складе обнаружили стрелковое оружие. Полиция расследует произошедшее. По предварительным данным, обе жертвы работали в Amazon и, возможно, состояли в отношениях.
Фото: pixabay.com
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По меньшей мере один человек погиб из-за стрельбы на складе Amazon в США
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