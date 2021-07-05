Как минимум четыре человека погибли в Мексике в результате стрельбы, которую по зрителям во время футбольного матча открыли неизвестные. Также сообщается, что три человека получили ранения, передает ТАСС.
По информации газеты El Universal, трагедия произошла в населенном пункте Куэрнавака. Стрельбу, считают в полиции, открыла одна из группировок, противостоящая другой в борьбе за сферы влияния в распространении наркотиков в данном городе. Главарь второй банды, как уточняется, находился в тот момент на стадионе.
Злоумышленники приехали к месту происшествия на внедорожнике и на трех мотоциклах. Они начали стрелять по зрителям, после чего скрылись. Сотрудники полиции разыскивали преступников по горячим следам, но это не дало результата.
Правоохранительные органы занимаются расследованием обстоятельств инцидента. В настоящий момент не выдвигалось версий насчет потенциальных организаторов и исполнителей преступления.
Фото: pixabay.com
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По меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе на стадионе во время футбольного матча в Мексике
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