Согласно актуальной на 8:00 8 июля информации на границе между Беларусью и Евросоюзом в очереди на выезд находятся свыше 850 грузовых транспортных средств. Такое сообщение опубликовано на сайте Госпогранкомитета.
Перед пунктом пропуска "Григоровщина", расположенном на границе между Беларусью и Латвией, въехать в ЕС пытаются по меньшей мере 30 большегрузов, в "Урбанах" – около 90.
Перед пунктом пропуска "Видзы" на въезде в Литву скопилось свыше 100 фур, в "Котловке" – 20, "Каменном Логе" – по меньшей мере 300, "Беняконях" – около 210, "Привалке" – приблизительно 100.
На польском направлении в настоящее время очереди не наблюдаются.
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По меньшей мере 850 фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
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