По меньшей мере 850 фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

Перед пунктом пропуска "Григоровщина", расположенном на границе между Беларусью и Латвией, въехать в ЕС пытаются по меньшей мере 30 большегрузов, в "Урбанах" – около 90.Перед пунктом пропуска "Видзы" на въезде в Литву скопилось свыше 100 фур, в "Котловке" – 20, "Каменном Логе" – по меньшей мере 300, "Беняконях" – около 210, "Привалке" – приблизительно 100.На польском направлении в настоящее время очереди не наблюдаются.