По меньшей мере 650 фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией въехать в ЕС пытаются по меньшей мере 120 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – как минимум 140.Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось не менее 20 фур, "Котловка" – 10, "Каменный Лог" – по меньшей мере 30.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" сформировалась очередь из свыше 150 грузовых транспортных средств, "Берестовица" – как минимум 30, "Козловичи" – по меньшей мере 150.