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По меньшей мере 650 фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Согласно актуальной на 8:00 информации, на границе Беларуси с Евросоюзом скопилось не менее 650 большегрузов. Такие данные опубликованы на сайте Госпогранкомитета.


Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией въехать в ЕС пытаются по меньшей мере 120 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – как минимум 140.

Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось не менее 20 фур, "Котловка" – 10, "Каменный Лог" – по меньшей мере 30.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" сформировалась очередь из свыше 150 грузовых транспортных средств, "Берестовица" – как минимум 30, "Козловичи" – по меньшей мере 150.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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