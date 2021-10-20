По меньшей мере 40 человек погибли из-за ливней на севере Индии

Сильные дожди вызвали оползни, камнепады и наводнения в данном горном штате. Несколько десятков людей считаются пропавшими без вести. Местные власти обратились за помощью к вооруженным силам. Планируется, что они будут задействованы в спасательных операциях, пишет издание Business Standard со ссылкой на информацию, полученную в правительстве штата.Муссонные дожди продолжаются и на юге страны, где в юго-западном штате Керала, как сообщала ранее газета Deccan Herald, погибли 38 человек. Метеорологи отмечают, что в ближайшие дни интенсивность дождей должна снизиться.