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По меньшей мере 360 человек пострадали при наводнении в одном районе Германии

По меньшей мере 360 жителей Германии пострадали в результате последствий наводнения в районе Арвайлер, относящегося к федеральной земле Рейнланд-Пфальц, передает ТАСС.


Согласно актуальной информации сотрудников полиции в Кобленце, стихия на данной территории унесла жизни 62 человек. Полиция подчеркивает, что погибших может быть больше.

– Кроме того, полицейскому управлению известно в общей сложности о 362 пострадавших, – уточняется в сообщении. Вместе с тем существует вероятность, что это число также увеличится.
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Фото: РЕЙТЕР
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