По меньшей мере 360 жителей Германии пострадали в результате последствий наводнения в районе Арвайлер, относящегося к федеральной земле Рейнланд-Пфальц, передает ТАСС.
Согласно актуальной информации сотрудников полиции в Кобленце, стихия на данной территории унесла жизни 62 человек. Полиция подчеркивает, что погибших может быть больше.
– Кроме того, полицейскому управлению известно в общей сложности о 362 пострадавших, – уточняется в сообщении. Вместе с тем существует вероятность, что это число также увеличится.
Опубликовано:
641
По меньшей мере 360 человек пострадали при наводнении в одном районе Германии
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter