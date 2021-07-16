По меньшей мере 360 человек пострадали при наводнении в одном районе Германии

Согласно актуальной информации сотрудников полиции в Кобленце, стихия на данной территории унесла жизни 62 человек. Полиция подчеркивает, что погибших может быть больше.– уточняется в сообщении. Вместе с тем существует вероятность, что это число также увеличится.