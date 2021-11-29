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По меньшей мере 300 пострадавших от гололедных и холодовых травм зафиксировано в Беларуси за две недели

 С 17 по 29 ноября в Беларуси от гололедных и холодовых травм пострадали 311 человек. Такие данные приведены в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


В Брестской области медицинская помощь потребовалась шести пострадавшим. Трое доставлены в медучреждения с холодовой травмой, остальные получили амбулаторную помощь.

В Витебской области зафиксировано 37 пациентов. У восьми пострадавших диагностирована холодовая травма, у 29 – гололедная. В медучреждения доставлены девять человек.

В Гомельской области к медикам обратились четыре пациента, из них двое госпитализированы. Гололедная травма диагностирована у двух пострадавших, еще у двух – холодовая. 

В Гродненской области зафиксировано 78 пациентов, из них госпитализированы 21 пострадавший. Гололедную травму получили 73 пациента, 4 – холодовую. 

В Минской области медицинская помощь потребовалась 57 пострадавшим, из которых 12 госпитализированы. Гололедную травму получили 52 пациента, 5 – холодовую. 

В Могилевской области зарегистрированы четыре пациента. У одного пострадавшего диагностирована гололедная травма, у троих – холодовая. Все доставлены в медучреждения.

В Минске 125 пострадавших, из них 8 госпитализированы. У всех диагностирована гололедная травма. 

В связи с изменением погодных условий Минздрав напомнил потенциально травмоопасные места в период гололеда. Это ступеньки подъездов, подземных переходов, включая метрополитена, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские.

Если травмы избежать не удалось, Минздрав советует обратиться в ближайший травмпункт.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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