По меньшей мере 3,6 тыс. рублей причиненных "Минсктрансу" убытков возместят одиннадцать участников беспорядков

говорится в сообщении.Районные суды столицы признали одиннадцать граждан виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них, а также участии в массовых беспорядках.Удалось установить, что совместные и согласованные деяния осужденных стали причиной длительного нарушения работы транспортных средств. В связи с этим наряду с иными последствиями вынужденно останавливалось движение на территории столицы с 9 по 10 августа минувшего года, в том числе городского пассажирского транспорта КТУП "Минсктранс".- уточняется в сообщении.Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.