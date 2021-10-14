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  2. По меньшей мере 3,6 тыс. рублей причиненных "Минсктрансу" убытков возместят одиннадцать участников беспорядков

По меньшей мере 3,6 тыс. рублей причиненных "Минсктрансу" убытков возместят одиннадцать участников беспорядков

Прокуратура Минска приняла меры к возмещению убытков КТУП "Минсктранс", причиненных участниками беспорядков. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры.


- Органы прокуратуры города Минска наряду с обеспечением мер уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках на территории столицы стали использовать гражданско-правовые механизмы возмещения ущерба, причиненного такими преступлениями, - говорится в сообщении.

Районные суды столицы признали одиннадцать граждан виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них, а также участии в массовых беспорядках.

Удалось установить, что совместные и согласованные деяния осужденных стали причиной длительного нарушения работы транспортных средств. В связи с этим наряду с иными последствиями вынужденно останавливалось движение на территории столицы с 9 по 10 августа минувшего года, в том числе городского пассажирского транспорта КТУП "Минсктранс".

- В результате противоправных действий осужденных КТУП «Минсктранс» причинены убытки на сумму свыше 3,6 тыс. рублей. Учитывая такие обстоятельства, заместитель прокурора города Минска обратился в суд с иском в интересах КТУП «Минсктранс» о взыскании с 11 лиц указанных убытков.Суд Заводского района г.Минска удовлетворил исковое требование прокурора в полном объеме, - уточняется в сообщении.

Отмечается, что решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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