По меньшей мере 3,5 тыс. домов повреждены в результате наводнения в Мексике

Как минимум 3,5 тыс. жилых домов в штате Керетаро в центральной части Мексики оказались под водой из-за разлива рек, вызванного ливнями, информирует ТАСС.
Согласно данным издания Milenio, уже сегодня в пострадавшем от наводнения регионе начнется оценка последствий ущерба.
– 120 человек приступят к составлению списков, они увидят, сколько людей проживают там постоянно, сколько – арендуют жилье. Мы посмотрим, какие у нас будут возможности, чтобы подобрать решение для каждого, – уточнил губернатор региона Маурисио Кури.
До этого сообщалось, что военнослужащие и спасатели перевезли в безопасные места из пострадавших из-за ливней районов по меньшей мере 3 тыс. граждан.
В начале сентября наводнения, причиной которых стали сильные дожди, повредили несколько десятков тысяч домов в граничащем с Керетаро штате Идальго. Самый значительный ущерб был причинен населенному пункту Тула-де-Альенде, где в затопленном медучреждении погибли пациенты.