По меньшей мере 3,5 тыс. домов повреждены в результате наводнения в Мексике

Согласно данным издания Milenio, уже сегодня в пострадавшем от наводнения регионе начнется оценка последствий ущерба.уточнилДо этого сообщалось, что военнослужащие и спасатели перевезли в безопасные места из пострадавших из-за ливней районов по меньшей мере 3 тыс. граждан.В начале сентября наводнения, причиной которых стали сильные дожди, повредили несколько десятков тысяч домов в граничащем с Керетаро штате Идальго. Самый значительный ущерб был причинен населенному пункту Тула-де-Альенде, где в затопленном медучреждении погибли пациенты.