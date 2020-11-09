Число пострадавших превысило 150 тысяч, пишет ТАСС.
Фото носит иллюстративный характер
Стихийное бедствие накрыло юг страны: наводнения вызвали ливни. Повреждено 54 тысячи домов, потоки воды и оползни нанесли ущерб дорогам, поэтому доступ к отдельным местам теперь ограничен.
Помощь пострадавшим оказывают власти, армейские подразделения и Нацгвардия. Также открыты центры сбора гуманитарной помощи, действуют 208 временных общежитий, где разместились 8 тысяч человек. Однако окончательный ущерб, нанесенный стихией, пока не подсчитан.
Опубликовано:
432
По меньшей мере 27 человек погибли из-за наводнений в Мексике
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР