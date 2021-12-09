По меньшей мере 25 человек погибли в результате столкновений на севере Камеруна

Согласно данным местной газеты Journal du Cameroun, вооруженные столкновения произошли между представителями народностей шоа и мусгум. Между ними вспыхнул конфликт из-за сельскохозяйственных земель.Кроме того, в результате беспорядков сожжены жилые постройки в ряде кварталов города, около 30 тыс. человек были вынуждены спасаться бегством, перейдя границу с соседним Чадом.В последнее время на севере Камеруна обострился давний конфликт между кочевниками шоа и земледельцами мусгум. Между ними иногда возникают споры относительно использования земель. Конфликт нередко перерастает в кровавые стычки.