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  2. По меньшей мере 25 человек погибли в результате столкновений на севере Камеруна

По меньшей мере 25 человек погибли в результате столкновений на севере Камеруна

Не менее 25 человек убиты в результате межэтнических столкновений в населенном пункте Кусери на севере Камеруна, пишет ТАСС.


Согласно данным местной газеты Journal du Cameroun, вооруженные столкновения произошли между представителями народностей шоа и мусгум. Между ними вспыхнул конфликт из-за сельскохозяйственных земель.

Кроме того, в результате беспорядков сожжены жилые постройки в ряде кварталов города, около 30 тыс. человек были вынуждены спасаться бегством, перейдя границу с соседним Чадом.

В последнее время на севере Камеруна обострился давний конфликт между кочевниками шоа и земледельцами мусгум. Между ними иногда возникают споры относительно использования земель. Конфликт нередко перерастает в кровавые стычки.
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Фото: Виктория ОРЕШКО
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