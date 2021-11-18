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По меньшей мере 2 тыс. фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Согласно актуальной на 20:00 18 ноября информации, на границе Беларуси с Евросоюзом скопилось не менее 2020 большегрузов. Такие данные опубликованы на сайте Госпогранкомитета.


Въезда в Латвию перед пунктом пропуска "Григоровщина" ожидают по меньшей мере 40 грузовых транспортных средств, "Урбаны" – не менее 20.

На белорусско-литовской границе перед пунктом пропуска "Видзы" в очереди находятся как минимум 80 фур, "Котловка" – 140, "Каменный Лог" – не менее 350, "Бенякони" – более 320, "Привалка" – по меньшей мере 290.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось свыше 380 большегрузов, "Козловичи" – не менее 400.
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Фото: Павел БОГУШ
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