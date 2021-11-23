По меньшей мере 19 человек погибли при нападении на севере Буркина-Фасо

Не менее десяти мирных жителей и еще девять сотрудников буркинийских силовых структур были убиты неизвестными вооруженными лицами в провинции Санматенга на севере страны, пишет ТАСС.
– Согласно отчету, было убито девять жандармов и десять гражданских, – уточнил информацию пресс-секретарь правительства Уссейни Тамбура.
Как уточняет агентство "Синьхуа", к этому моменту еще ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.
14 ноября в результате вооруженного нападения боевиков на пост жандармерии на севере Буркина-Фасо, в провинции Сум, согласно последней информации, погибли 53 человека. В стране был объявлен трехдневный траур.