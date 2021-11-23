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  2. По меньшей мере 19 человек погибли при нападении на севере Буркина-Фасо

По меньшей мере 19 человек погибли при нападении на севере Буркина-Фасо

Не менее десяти мирных жителей и еще девять сотрудников буркинийских силовых структур были убиты неизвестными вооруженными лицами в провинции Санматенга на севере страны, пишет ТАСС.


– Согласно отчету, было убито девять жандармов и десять гражданских, – уточнил информацию пресс-секретарь правительства Уссейни Тамбура.

Как уточняет агентство "Синьхуа", к этому моменту еще ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

14 ноября в результате вооруженного нападения боевиков на пост жандармерии на севере Буркина-Фасо, в провинции Сум, согласно последней информации, погибли 53 человека. В стране был объявлен трехдневный траур.
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Фото: РЕЙТЕР
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